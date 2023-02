LIVE PREMIER LEAGUE DARTS. Van den Bergh staat in vol huis voor clash tegen Van Gerwen: stunt onze landgenoot voor plek in finale?

Volleybal CEV Challenge Cup: Asterix Avo - CSM Lugoj 2-3

In de openingsset schommelde het scoreverloop voortdurend heen en weer. Op een 20-23 stand bracht Nova Marring met rake services Asterix Avo op voorsprong. De setbal keilde ze echter in het net en ook de beslissende smash kon ze niet verzilveren. In de tweede set reageerde de thuisploeg kordaat en in een ruk ging het naar 17-11. De dubbele wissel bij de Roemenen gaf niet de gewenste oplossing. In de derde set werden de scoringskansen onvoldoende benut. In de periode, toen het van 8-5 naar 8-10 ging, was er te weinig doeltreffendheid bij het rood-witte team. Asterix Avo herpakte zich in de vierde set. De service liep vlotter bij de thuisploeg en daar had Lugoj behoorlijk veel problemen mee. In de tiebreak kwam Asterix Avo nog flink terug na een 7-10 tussenstand. De scheidsrechter maakte dan maar zelf een einde aan dit spannend duel met een erg betwistbare beslissing. Met deze uitslag behoudt Asterix Avo - mits wat meer efficiëntie - behoorlijk wat kansen om volgende week door te stoten in de Challenge Cup. (WVM)

1 februari