LIVE PREMIER LEAGUE DARTS. Swingt ‘Dancing Dimi’ ook tegen Rob Cross? Bij winst is hij zeker van volgende ronde

Olympische Spelen Tokio moet op 100 dagen voor start Spelen afrekenen met viruspiek, statistie­ken­bu­reau voorspelt 11 Belgische medailles

14 april Op honderd dagen van de Olympische Spelen in Tokio laait het coronavirus weer helemaal op in Japan. Het land zit middenin de “vierde golf van besmettingen”, aldus Shigeru Omi, voorzitter van de commissie die de regering adviseert over Covid-19.