LIVE PREMIER LEAGUE DARTS. Smith plaatst zich voor finale, Van Gerwen of Cullen wordt tegenstander

Sport Volledige UE­FA-schor­sing dreigt voor Rusland, IOC wil geen Russische en Wit-Russische atleten meer op internatio­na­le competi­ties

De Europese Voetbalconfederatie UEFA staat op het punt om Rusland een volledige schorsing in alle competities op te leggen, na de inval in buurland Oekraïne, zo maakte het Duitse nieuwsagentschap SID bekend. De eerste club die daardoor geraakt zou worden, is Spartak Moskou, dit seizoen nog de enige Russische vertegenwoordiger op het Europese toneel. In de achtste finales van de Europa League zouden zij het moeten opnemen tegen het Duitse RB Leipzig. Als het duel geannuleerd wordt, mag Leipzig zonder te spelen naar de kwartfinales. Ook aan het EK vrouwenvoetbal van komende zomer in Groot-Brittannië zou Rusland niet mogen deelnemen. Zij zouden er uitkomen tegen Nederland, Zweden en Zwitserland.

28 februari