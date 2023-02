LIVE PREMIER LEAGUE DARTS. Pakt ‘Dancing Dimi’ meteen de scalp van Price? Volg het hier!

ATLETIEK “Ooit hoop ik het record van Kim Gevaert te verbreken, maar vandaag ging het me om de titel”: Rani Rosius knalt naar persoon­lijk record op BK atletiek indoor

Geen Nafi Thiam of familie Borlée vandaag op het BK indoor in Gent. Gelukkig waren er nog andere atleten die van zich deden spreken, gaande van Rani Rosius die op de sprint de puntjes op de i zette, tot de Belgian Cheetahs, die op de valreep hun EK-ticket kwijtspeelden. Een dagje atletiek in een notendop.