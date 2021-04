LIVE PREMIER LEAGUE DARTS. Kan ‘Dancing Dimi’ ook imponeren tegen leider Jonny Clayton?

Basket Emma Meesseman wint Euroleague voor de vierde keer: “Blij dat m’n shots vielen en dat ik mijn stempel kon drukken”

10:42 En daar is nummer vier. Emma Meesseman mocht vanavond met Ekaterinburg alweer de belangrijkste Europese clubtrofee in de lucht steken na een zege tegen Salamance (63-78). De 27-jarige Ieperse evenaart zo Ann Wauters, die de Euroleague eveneens vier keer won in haar carrière.