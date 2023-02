LIVE PREMIER LEAGUE DARTS. Finale tussen Price en Van Gerwen, Van den Bergh sneuvelt in kwartfinale

DartsDe vierde avond in de Premier League, dit keer in Dublin. De eerste horde voor Dimitri Van den Bergh was Gerwyn Price, maar daar ging het al meteen fout. 6-4 werd het voor ‘The Iceman’. Waar “Dancing Dimi’ vorige week nog de finale bereikte, eindigt het avontuur vanavond dus in de eerste ronde. Wie kroont zich tot winnaar van de avond? Mis niets van het avondje darts op VTM 2 of hieronder.