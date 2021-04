LIVE PREMIER LEAGUE DARTS. ‘Dancing Dimi’ op voorsprong tegen Anderson

Volleybal Glanspres­ta­ties met Roeselare beloond: Stijn D’Hulst is Volleybal­ler van het Jaar

19 april Roeselare is de grote triomfator van de Volleyproms, met een trofee voor Stijn D’Hulst (Beste Speler) en Mathijs Desmet (Rookie). Máár het had meer kunnen en moeten zijn, want coach Steven Vanmedegael zag zijn werk (titel én beker én stunts in de Champions League) niet beloond. En da’s vreemd.