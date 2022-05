LIVE PREMIER LEAGUE DARTS. Clayton-Smith en Wright-Cullen zijn de halve finales in Londen

World Padel Tour “Het punt van de eeuw” en alle tenoren naar de kwartfina­les: Belgische manche van World Padel Tour start spectacu­lair

De Circus Brussels Padel Open, het eerste toernooi ooit om de World Padel Tour in ons land, lost de verwachtingen voorlopig in. Voor de toeschouwers was het in de Brusselse Gare Maritime de voorbije twee dagen smullen van heerlijke punten - waaronder volgens sommigen zelfs “het punt van de eeuw” (zie onder). Met onder anderen icoon Fernando Belasteguin, publiekslieveling Miguel Lamperti én de beste vier duo’s ter wereld, staan alle tenoren in kwartfinale.

6 mei