LIVE PREMIER LEAGUE DARTS. België versus Nederland: Dimitri Van den Bergh neemt het op tegen Michael Van Gerwen

Ward Lemmelijn betaalt leergeld in kwalifica­tie­ra­ce Tokio 2021: gele kaart in reeksen, uitgescha­keld voor olympisch ticket in herkansin­gen

15:52 Ward Lemmelijn betaalt leergeld in zijn eerste internationale roeirace op water, de Europese olympische kwalificatiestrijd in Varese. De Belgische skiffeur finishte als laatste in zijn reeks - waarin hij ook een gele kaart slikte omdat hij iets te laat aan de start verscheen - en kon zich als vijfde in de herkansingen ook niet plaatsen voor de A/B-finales.