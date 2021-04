LIVE PREMIER LEAGUE DARTS. 7-0! ‘Dancing Dimi’ blaast titelverdediger Durrant weg en komt aan leiding in de stand

‘Dancing Dimi’ is in vorm. To say the least. De Antwerpenaar zette meteen de toon in de eerste leg, door te beginnen met een 180. In de eerste leg lieten zowel Van den Bergh en Durrant nog veel dubbels liggen - de Engelsman zelfs 11. Daarna zette ‘Dancing Dimi’ zijn opponent wel helemaal weg, zonder zelf écht top te zijn. Durrant, titelverdediger op de Premier League, zit simpelweg niet goed in zijn vel de voorbije maanden en dat was er ook nu aan te zien. Het kopje ging naar beneden, Van den Bergh stoomde door. Hij imponeerde door de vierde leg met een 129-check-out te pakken. Binnen de kortste keren stond het 7-0. Onemanshow van Van den Bergh, nieuwe opdoffer voor Durrant. ‘Dancing Dimi’ komt dankzij deze overwinning op kop in de stand.