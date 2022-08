LIVE. “Nafi heeft zich herpakt”: Thiam heeft EK-goud zo goed als binnen, Vidts moet nog vechten voor medaille

Meer sport Belgian Cheetahs eindigen in finale 4x400 meter eervol als zesde, goud voor VS

Belgian Cheetahs konden niet stunten in hun tweede WK-finale: ze finishten als zesde, in 3:26.29. Dat is één plekje beter dan op de Spelen van Tokio, waar ze wel naar een Belgisch record (3:23.96) snelden, maar eentje minder goed dat op het WK van 2019, waar ze dan weer trager waren (3:27.15).

25 juli