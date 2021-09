LIVE MEMORIAL. Nafi Thiam met 1m92 zesde in hoogspringen - Camille Laus wint op de 400 meter met beste seizoenstijd

Paralympische Spelen Vriend van Manon Claeys blaakt van trots na bronzen medaille: “Na alle opofferin­gen doet zo'n prestatie enorm veel deugd”

26 augustus Manon Claeys pakte vandaag brons op de Paralympische Spelen in de individuele test van de dressuur. Na een val van haar paard 14 jaar geleden bleef de amazone deels verlamd en wachtte haar een lange revalidatie. Haar vriend Samuel De Pauw is dan ook apetrots op wat ze vandaag presteerde: “Dit is een onbeschrijflijk gevoel.”