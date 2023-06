LIVE. Meesseman belt met Koning Filip: “Het is ongelofelijk” - Belgian Cats onderweg naar België waar hen mooi ontvangst wacht

Linskens: "Ik heb hier geen woorden voor"

Met 18 punten, 15 rebounds en 2 assists was Kyara Linskens de beste in de finale. Meest efficiënte speelster. "Ik heb hier geen woorden voor. Ongelofelijk", stamelde ze. "Het kwam erop aan rustig te blijven in dat laatste kwart en in verdediging verstandig om te gaan met de fouten. Dat hebben we perfect gedaan, in tegenstelling tot de Spanjaarden die in foutenlast kwamen en wij naar de vrijworplijn konden. Als ploeg waren we zó sterk op dit EK. We mogen trots zijn op onszelf. Nu volgt ongetwijfeld een heel mooi feestje."