LIVE MASTERS. Titelverdediger Clayton ligt eruit, Chisnall is eerste finalist

Judo Matthias Casse wint eerste toernooi van het nieuwe seizoen

Matthias Casse heeft in Almada zijn eerste toernooi van het seizoen gewonnen. Op de Grand Prix van Portugal was de nummer twee van de wereld in de finale van de klasse tot 81 kilogram met ippon te sterk voor de Fin Oskari Makinen, 115e op de wereldranglijst. Met nog anderhalve minuut op de klok maakt Casse het met een mooie worp af.

29 januari