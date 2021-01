LIVE MASTERS DARTS. ‘Dancing Dimi’ begint er straks aan, stoot hij meteen door naar de tweede ronde? Volg het hier of kijk live op VTM 2

Basketbal Geblesseer­de Allemand geeft forfait voor twee EK-kwalifica­tie­mat­chen in februari

19 januari Julie Allemand (24) zal begin februari niet aantreden in de twee laatste kwalificatiematchen van de Belgian Cats voor het komende EK basketbal voor vrouwenteams. De Luikse spelmaakster heeft een spierblessure aan de adductoren opgelopen en is minstens drie weken out.