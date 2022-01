LIVE MASTERS. ‘Dancing Dimi’-killer Clayton wipt ook Price - Chisnall stoot door naar halve finales

NBA Twee teams voor de toekomst: Cavaliers en Grizzlies mengen zich nu al onder de grote jongens

Geen New York, San Francisco, Miami of LA, maar Cleveland, Ohio en Memphis, Tennessee. Allesbehalve de meest aantrekkelijke steden in de Verenigde Staten. Iets wat je tegenwoordig niet over hun basketbal kan zeggen. De Cavaliers, uit Cleveland, en de Grizzlies, uit Memphis, terroriseren de NBA met intensief en fysiek spel. Twee piepjonge ploegen met elk een ster in wording als aanvoerder. Teams voor de toekomst, maar die nu al furore maken.

18 januari