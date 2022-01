LIVE MASTERS. Bijltjesdag bij de toppers: Cross, Wade én Anderson moeten meteen inpakken - Knokt Van den Bergh zich vanavond voorbij Clayton?

Meer sport Opdoeken Menen voorbode voor nog rampscenario’s in topvolley en basketbal­li­ga? “We draaien nu al elke euro vier keer om”

Met Menen kapseist een eerste topvolleyclub in de coronapandemie. Maar ook andere clubs in de Euromillions Volley League bloeden. De heropening naar indoorpubliek dit weekend lijkt net op tijd te komen om meer rampscenario’s te voorkomen in de hoogste klasse van het volley- en basketbal: “Februari is de rode lijn.”

25 januari