LIVE. Lotte Kopecky pakt goud in chaotische afvallingskoers: “Gelukkig dat ik recht bleef”

Atletiek Japanse triatlete Tsudoi Miyazaki (25) overleden na aanrijding met auto op training in Parijs

Een Japanse triatlete die zich in Frankrijk aan het voorbereiden was op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs, is gisteren overleden na een val in Saint-Cyr-en-Val. Dat meldt Emmanuelle Bochenek-Puren, procureur van Orléans.

28 juli