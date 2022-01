LIVE FINALE WK DARTS. Wright even in nauwe schoentjes maar knokt terug (5-5), razend spannende finale nadert zo stilaan apotheose

WK Darts Gerwyn Price, fel uitgejouwd door fans, krijgt het aan de stok met toeschou­wer

Het was niet de avond van Gerwyn Price. De Welshman werd uitgeschakeld op het WK na een bewogen kwartfinale tegen Michael Smith. Price, de uitredende wereldkampioen, werd ondanks een ninedarter fel uitgejouwd door het publiek in Ally Pally. In de achtste set stopte hij zelfs even met gooien toen een toeschouwer hem bleef storen. Het is nog onduidelijk wat er precies geroepen is. Price verloor uiteindelijk met 4-5.

