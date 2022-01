LIVE FINALE WK DARTS. Michael Smith niet enige opponent van Peter Wright: “Mijn knie brandt als de hel”

WK Darts Michael van Gerwen test ook positief en moet WK Darts verlaten: “Het is zo lek als een mandje”

Het WK Darts is een topper armer, en dat heeft helaas niets te maken met het sportieve. In navolging van Vincent van der Voort test nu ook Michael van Gerwen (PDC-3) positief op corona, hij moet dus verstek geven voor zijn derde ronde tegen Chris Dobey en verlaat het toernooi in mineur. “Een dikke streep door de rekening”, zo noemt Van Gerwen vanuit zijn hotelkamer in Londen.

28 december