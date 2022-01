LIVE FINALE WK DARTS. Het staat weer gelijk (4-4), ‘Bully Boy’ breekt record van meeste 180's op één WK

WK darts Kim Huybrechts sluit gesjoemel met zelftests op WK darts niet uit: “Dat gevaar is zeker aanwezig”

Het WK darts kreunt onder de coronagevallen. Onder meer de Nederlanders Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen moesten het toernooi al verlaten na een positieve test. Kim Huybrechts vertelde tijdens de uitzending op VTM2 hoe de teststrategie in Londen in elkaar zit. En wat blijkt? Helemaal waterdicht is die niet.

