LIVE EK. Openingsdag in Dortmund, met onder meer supertalent Josh Rock

LOTTO VOLLEY LEAGUE VOLLEYBAL. Dramati­sche competitie­start voor onherken­baar Menen

Donkere avond in de Vauban voor Menen dat zijn aura van onoverwinnelijkheid in eigen zaal kwijt is na een potje dramavolleybal. Al moet de sterkte van het frivole Guibertin ook onderstreept worden, niet toevallig dreef het landskampioen Roeselare vorige week nog tot het uiterste met een tiebreak. De troepen van Depestele zouden maar één moment iets in de pap te brokken hebben tegen het aanvallende geweld van het trio Vande Velde, Hofmans en Christiaens. Halverwege de tweede set toen het 17-14 voorkwam. Voor de rest was het bij Menen vooral offensief en serverend huilen met de pet op.

23 oktober