LIVE EK INDOOR. Thiam aan zet in het verspringen, nieuwe titel én wereldrecord binnen handbereik

“Mijn kinderen moeten wegkijken als ze kussende mannen zien” : ex-MMA-vech­ter noemt homoseksua­li­teit “afschuwe­lijk”, maar wil van geen berouw weten

Voormalig MMA-vechter Nate Marquardt (43) is in het oog van de storm beland op sociale media. De Amerikaan stuurde enkele homofobe uitspraken de wereld in nadat hij zich niet kon vinden in een commercial van zender ESPN, waarin twee kussende mannen te zien zijn. Spijt heeft de man niet, integendeel.