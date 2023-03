LIVE EK INDOOR. Opnieuw Belgisch eremetaal! Julien Watrin knalt naar zilver op 400 meter

KIJK. Een hater en de koude brengen Dimitri Van den Bergh niet van de wijs, misnoegde Price wel: “Zo zouden we niet mogen spelen”

Ietwat vreemde omstandigheden op de vijfde avond van de Premier League in het Engelse Exeter, een dag voor de start van de UK Open. Een naar dartsnormen erg koel publiek en ook bijzonder koele omstandigheden in de Westpoint Arena. Gerwyn Price klaagde het aan, Dimitri Van den Bergh - die een hater had in de zaal - had er iets op gevonden.