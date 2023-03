LIVE EK INDOOR. Indrukwekkende Thiam na kogelstoten op weg naar nieuwe titel én wereldrecord in vijfkamp

“Het vraagt tijd om een nieuw evenwicht te vinden”: na vier maanden in Zuid-Afri­ka wil titelverde­dig­ster Nafi Thiam zich vooral ‘testen’ op EK indoor

Nafi Thiam die niet praat over titels, medailles of records: dat voelt rààr aan, zeker voor een atlete die vrijdag aan het EK indoor begint als titelverdedigster in de vijfkamp. Maar de wereld is sterk veranderd voor de 28-jarige Naamse en dat leidt tot vraagtekens. “Het is niet omdat ik geen honderd procent ben dat ik me ga verstoppen.”