LIVE EK INDOOR. Goud voor de Belgian Tornados op de 4x400 meter

NBA Meteen raak voor Kevin Durant bij debuut voor Phoenix Suns: Amerikaan goed voor 23 punten

Phoenix Suns heeft woensdag met 91-105 gewonnen op bezoek bij Charlotte Hornets in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie NBA. In het Spectrum Center in Charlotte werkte Kevin Durant zijn eerste wedstrijd voor The Suns af. De van Brooklyn Nets overgekomen small-forward, die de voorbije weken met knieperikelen aan de kant stond, was meteen goed voor 23 punten.