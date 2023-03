LIVE EK INDOOR. Anne Zagré grijpt naast finaleplaats op 60m horden - Belgian Tornados kunnen rekenen op Alexander Doom

KIJK. Tommy Fury verslaat Jake Paul na heerlijk titanenge­vecht, mooie reactie van z’n partner na triomf gaat viraal

En of ‘The Truth’ de verwachtingen inloste. Pas na beslissing van de jury werd Tommy Fury in Saoedi-Arabië uitgeroepen tot winnaar van de veelbesproken clash met ‘YouTube-bokser’ Jake Paul. In de slotronde pakte Paul nog uit met een knockdown, maar de halfbroer van Tyson Fury werd als meer aanvallende en technisch sterkere bokser beloond. In zijn interview na afloop liet Paul verstaan dat hij van de clausule omtrent een rematch gebruik wil maken.