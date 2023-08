LIVE EK HOCKEY (VTM 4). België en Duitsland zijn aan elkaar gewaagd, maar de Red Panthers staan virtueel in de finale

LIVE BEL­GIË-NEDERLAND (vr, 18u30). Red Lions over halve finale: “Oranje wordt andere koek”

Een eerste keer echt money time voor onze Red Lions op het EK hockey. De Belgische hockeymannen nemen het morgen op tegen Nederland in de halve finale. De winnaar kijkt in de finale het zondag Duitsland of Engeland in de ogen. In onderstaande liveblog zit u op de eerste rij om niets te missen in aanloop naar de match en uiteraard de wedstrijd zelf. De match is ook live te volgen morgenavond op VTM 2.