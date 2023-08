LIVE EK HOCKEY. Van Aubel verdubbelt! Red Lions op weg naar brons na ook goal Onana tegen Duitsland

Red Lions zakelijk voorbij Oostenrijk (3-1) op weg naar halve finale tegen Nederland: “Niet verwachten dat we elke keer tien keer scoren”

Sa far, so good. De Red Lions peuzelden ook Oostenrijk op voor de groepswinst op het EK hockey. België verspilde geen nodeloze energie met een 3-1-zege. “De mensen vewachten misschien dat we tien keer scoren, maar Oostenrijk staat hier niet voor niks”, zegt kapitein Felix Denayer. Vanaf vrijdag is het money time: in de halve finale haast zeker het geladen burenduel tegen Oranje.