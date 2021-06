LIVE EK hockey. De Kerpel zet Red Lions op voorsprong tegen Nederland!

3x3 Belgian Lions 3x3 Lions kwalifice­ren zich voor de Olympische Spelen: België pakt in Debrecen laatste ticket

7 juni De Belgian Cats krijgen er gezelschap bij in Tokio. De mannelijke 3x3 Lions hebben in Debrecen het laatste olympische ticket op hun naam geschreven. In de finale werd gastland Hongarije opzij gezet na een 21-14 winst.