LIVE EK HOCKEY. Arthur Van Doren na eerste training op Duitse bodem: “Je voelt dat er nieuwe wind waait”

PORTRET. Na Nafi (28) komt Nafy Thiam (15) piepen met goud in kogelsto­ten op Jeugd Festival: “Natuurlijk droom ik van de Spelen”

Pas op: naamsverwarring dreigt in atletiek. Na onze tweevoudige olympische en wereldkampioene Nafi Thiam piepte ene... Nafy Thiam op de EYOF-Spelen met goud in het kogelstoten. Wie is het schuchtere schoolmeisje en wat zijn de raakpunten met Nafi Thiam?