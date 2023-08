LIVE EK HOCKEY (20u, VTM 4). Panthers bereiden halve finale tegen Duitsland voor in fitness - Nederlandse coach: “Ze worden omhoog geschreven”

De Red Panthers spelen vanavond de halve finale op het EK hockey in Mönchengladbach. Onze hockeyvrouwen treffen het sterke Duitsland in het hol van de leeuw. Hoe komen ze voor de dag? Volg het duel en al het nieuws in aanloop naar de halve finale op de voet op deze pagina of kijk via VTM 4!