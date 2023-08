LIVE EK HOCKEY (20u, VTM 4). Als Panthers het halen van Duitsland wacht Nederland na oppermachtige zege

Klaar voor het EK? Fris je kennis op met onze ‘Hockey voor dummies’

De Red Lions en Red Panthers gaan weer op zoek naar eremetaal. Dankzij VTM hoef je geen slag te missen van het EK hockey in Duitsland, want alle matchen van de Belgische teams zijn live te zien op tv. Maar hoor je het donderen in Keulen bij strafballen, de 23-meterlijn en tap-ins? Fris dan gerust je kennis op in deze ‘Hockey voor beginners’ met Red Lion Manu Leroy, die in 2012 zelf de Spelen in Londen meemaakte.