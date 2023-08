LIVE EK HOCKEY (12u30). Kunnen de Red Lions wél aan het langste eind trekken in de troostfinale?

Een kijk in de ziel van Manu Stock­broekx, bij Red Lions terug van weggeweest na dramatisch hockeyonge­luk: “De voorbije drie jaar waren precies een film”

Niet toevallig is Dwayne Johnson - The Rock - zijn filmheld. Manu Stockbroekx heroverde zelf als een sterke beer een plek in de EK-kern van de Red Lions na een dramatisch hockeyaccident kort voor Tokio 2021. Zijn filosofische monoloog over een straffe comeback.