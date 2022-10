LIVE EK DARTS. Van den Bergh vanavond aan zet, supertalent Rock speelt in namiddag

Iraanse klimster die zonder hoofddoek verscheen op kampioen­schap in Zuid-Ko­rea is verdwenen

De Iraanse klimster Elnaz Rekabi (33), die afgelopen zondag opzien baarde door zonder hoofddoek in actie te komen op de Aziatische kampioenschappen in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul, is verdwenen. Vrienden van Rekabi hebben aan de Britse omroep BBC laten weten dat ze geen contact meer met haar konden krijgen.

17 oktober