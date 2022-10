LIVE EK DARTS. Openingsdag in Dortmund, met onder meer supertalent Josh Rock

WK volleybal Yellow Tigers moeten vooral eerste set tegen Brazilië onthouden met oog op clash van morgen tegen China

De Belgische vrouwen (FIVB 10) hebben hun derde groepswedstrijd in de tweede poulefase op het WK met 3-1 van vice-olympisch kampioen Brazilië (FIVB 2) verloren. De setstanden waren 26-28, 25-17, 25-11 en 25-16. Morgen nemen de Tigers het in hun laatste groepsduel op tegen China (FIVB 5). Bij 3-0 of 3-1-winst kwalificeren de Belgische vrouwen zich voor de kwartfinales.

8 oktober