LIVE EK DARTS (20u). Overleeft Kim Huybrechts eerste ronde?

Meer sport Judoka Matthias Casse voor het eerst sinds olympisch brons weer in competitie: “Toch weer geen renner Sportman van het Jaar?”

13 oktober Zo’n twee maanden na zijn olympisch brons in Tokio maakt Matthias Casse zich op voor zijn competitierentree: zaterdag treedt hij aan op de Grand Slam in Parijs. Niet meer als het nummer één van de wereld in zijn gewichtsklasse (-81) maar wel met een grote ‘knaldrang’: “Om over drie jaar in Parijs nog beter te doen dan in Tokio.”