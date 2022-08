LIVE EK. Belgian Tornados behalen zilveren medaille in 4x400 meter, wat kunnen de Cheetahs?

Darts Dimitri Van den Bergh uitgescha­keld door Joe Cullen in Australië, eindwinst voor Michael van Gerwen na knappe remonte

Dimitri Van den Bergh is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales in de Queensland Darts Masters. In het Australische Townsville moest hij in een hoogstaande kwartfinale met 6-4 zijn meerdere erkennen in de Engelsman Joe Cullen.

13 augustus