LIVE EK BASKETBAL. Indrukwekkende Belgian Cats smeren Servië een 40-punten achterstand aan en zijn op weg naar halve finale

“Loop nu tijden waarvan ik dacht dat blanke het nooit zonder doping zou kunnen”: Koen Naert gelooft, ondanks WK-for­fait, dat hij nog sneller kan

“‘Snijd dat bot er gewoon af’, zei ik. Kotsmoe was ik het.” Koen Naert was drie jaar terug de wanhoop nabij toen hij met z’n arts sprak. Een jaar had hij niet behoorlijk kunnen trainen door haglund exostose, een ontsteking aan de hiel en achillespees. Nu Naert er weer last van heeft, neemt hij met Parijs 2024 in gedachten geen risico’s. De 33-jarige atleet past met pijn in het hart voor de marathon op het WK in augustus.