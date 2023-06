LIVE EK BASKETBAL (15u). Belgian Cats tegen titelverdediger Servië in kwartfinale

“Nafi benadert nu al haar persoonlij­ke records en het zijn nog twee maanden tot WK”: trainer Van der Plaetsen tevreden over prestaties Thiam in Ratingen

Om een ranking of totaalscore is het Nafi Thiam niet te doen dit weekend op de meeting van Ratingen. De olympische kampioene wil vooral weten waar ze staat, na drie maanden trainen in Zuid-Afrika. Op dag één stelde ze volgens haar trainer Michael Van der Plaetsen niet teleur: “Ze zat op alle proeven al dicht bij haar persoonlijk records.”