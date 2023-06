LIVE EK BASKET. Wat een nagelbijter: Belgian Cats draaien rollen om in laatste kwart en zijn op weg naar Europese titel

KIJK. Springrui­ter Koen Vereecke wint zijn eerste Grand Prix op vijfster­ren­ni­veau: “Nog niet verwacht”

Springruiter Koen Vereecke heeft vrijdag in het Poolse Sopot zijn eerste Grand Prix op vijfsterrenniveau gewonnen. Met de 12-jarige hengst Lector van den Bisschop was hij net geen seconde (0.99) sneller dan de Duitser Gerrit Nieberg en Blues d’Aveline, de enige andere foutloze combinatie in een barrage met dertien.