LIVE DUITSLAND-BELGIË 0-2. Van Aubel en Cosyns scoren: Red Lions beginnen furieus aan WK-finale!

Volleybal Knack Roeselare stunt bijna in Italië en ontmoet Greenyard Maaseik in de kwartfina­le van de CEV Cup

Knack Roeselare heeft de knock-outfase van de Champions League nipt door de vingers zien glippen. In Italië dwongen de Belgische kampioenen het topteam van Lube Civitanova bijna op de knieën na een felbevochten vijfsetter. Dat is geen evidente prestatie, want om zich tussen de financieel sterke ploegen uit Polen en Italië te wringen moet je niet één, maar verschillende krachttoeren uithalen. Het Knack-team was erg dicht bij een stunt.

25 januari