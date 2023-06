LIVE. De vreugde is groot bij de Belgian Cats: “We willen meer”

Taekwondo­ka Sarah Chaâri pakt goud voor Team Belgium op Europese Spelen en droomt van medaille in Parijs 2024: “Dat is mijn grote doel”

Taekwondoka Sarah Chaâri (18) is uit echt kampioenenhout gesneden. Na haar dubbelslag met goud op het WK junioren én senioren in 2022 pakte ze vanavond in haar klasse (-62kg) goud op de Europese Spelen in Polen. Chaâri mag nu dromen van een olympische medaille in Parijs 2024 waar ze wel in een andere categorie bij de -67kg moet aantreden: “Maar dat is geen probleem.”