LIVE. De vreugde is groot bij de Belgian Cats, gaan ze een wilde feestnacht tegemoet?

“Dit wordt óns EK”: Belgian Cats strijden vanavond voor het goud in finale tegen Spanje

De Belgian Cats op het EK basketbal: zo ziet puur geluk er dus uit. Het zilver is al binnen, het goud ligt klaar - wat wordt het vanavond om 20u in hun allereerste finale tegen Spanje? “Dit wordt óns EK," straalde Julie Allemand, die in de halve finale tegen Frankrijk de 67-63-zege veilig stelde. “We zijn al content dat we in de finale raakten, maar we gaan voor meer.”