LIVE DARTS. Wereldkampioen Gerwyn Price bij laatste vier op Masters, wie volgt zijn voorbeeld?

Atletiek Rani Rosius opent sterk in Gent en komt in de buurt van persoon­lijk record en EK-limiet

30 januari Rani Rosius heeft zaterdag op een micromeeting in zaal in Gent haar seizoen geopend met een 60 meter in 7.33. Het persoonlijk record van de 20-jarige Limburgse spurtbom staat op 7.31, de limiet voor het EK indoor in Polen bedraagt 7.28.