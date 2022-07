LIVE DARTS. Wat kan Dimitri Van den Bergh in beladen clash met Michael van Gerwen? En wie wint de andere halve finale van de World Matchplay?

Wereldspelen Bart Swings schenkt België meteen gouden medaille op Wereldspe­len: “De grote druk is nu al weg”

Skeeleraar Bart Swings heeft op de Wereldspelen in het Amerikaanse Birmingham, Alabama goud veroverd in de 10.000 meter puntenafvalling. “De echte druk is er niet meer. Dat doet deugd. Ik kan vrijer in de andere wedstrijden stappen.”

9 juli