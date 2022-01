LIVE DARTS. Wat doet Dimitri Van den Bergh op openingsdag van Masters?

DartsHet nieuwe dartsseizoen wordt vanavond afgetrapt met de Masters. Dimitri Van den Bergh schiet meteen in actie in de eerste major van het jaar. Stoot ‘Dancing Dimi’ door naar de volgende ronde? Volg alle uitslagen in onderstaande liveblog of bekijk de wedstrijden op VTM 2.