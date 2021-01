LIVE DARTS. Verrassing op de Masters! King wipt wereldkampioen Price in halve finale - Wie wordt tweede finalist?

Basketbal Oostende klopt Antwerp in kwartfina­le Beker van België basketbal, maar alles is nog mogelijk in terugmatch

22 januari Het duel tussen Oostende en Antwerpen was er eentje tussen de regerend landskampioen en de winnaar van de voorbije twee bekercompetities. Beide teams stonden de voorbije weken al twee keer tegenover elkaar. De kustploeg won beide duels, maar het was al meet af aan duidelijk dat de Giants hun vel duur zouden verkopen aan zee. De thuisploeg bepaalde aanvankelijk het tempo en met een eerste bom van Gillet was het eerste kloofje een feit (13-6). Het duo Branch-Gibbs zette de achtervolging in (19-16) en kreeg navolging van Bleijenbergh op weg naar een twaalfpuntenbonus bij 22-34. Antwerp heerste aan beide kanten van het parket en liet het dubbel aantal rebounds optekenen (8-16).