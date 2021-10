LIVE DARTS. Van Duijvenbode, Gurney en Cullen uitgeschakeld, Van den Bergh straks aan zet op World Grand Prix

Darts Peter Wright en John Henderson schenken Schotland World Cup of Darts

13 september De Schotten Peter Wright (PDC-2) en John Henderson (PDC-46) hebben zondag in het Duitse Jena de World Cup of Darts gewonnen. In de finale wonnen ze met 3-1 van de Oostenrijkers Mensur Suljovic (PDC-27) en Rowby-John Rodriguez (PDC-90), die in de tweede ronde Dimitri Van den Bergh (PDC-5) en Kim Huybrechts (PDC-36) uitschakelden.