LIVE DARTS. Van den Bergh verliest eerste set van Clayton

Basketbal Belgian Cats kansloos uitgescha­keld in kwartfina­le WK na nederlaag tegen Australië (69-86)

Game over voor de Belgian Cats op het WK basketbal. Geen stunt zoals in 2018, waar het net geen brons werd, maar exit in de kwartfinale tegen Australië (69-86). Voorspelbaar, gezien de afwezigheid van sterspeelster Emma Meesseman, maar “er was meer mogelijk”, om het in de woorden van de kapitein te zeggen.

29 september